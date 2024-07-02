В Нижнем Новгороде люлька с рабочими упала в Оку

В Нижнем Новгороде спасатели будут искать рабочих, которые вместе с люлькой упали в Оку. О произошедшем ЧП сообщает региональное МЧС на своей официальной странице.

Инцидент случился во вторник, 2 июля, после 17 часов на Стригинском мосту. Двое рабочих выполняли строительные работы, когда подвесная люлька неожиданно сорвалась и упала в Оку. К настоящему времени людей обнаружить так и не удалось. Известно, что дальнейшими поисковыми работами займутся водолазы, которые в ближайшее время должны выдвинуться к месту инцидента. К делу также подключилась региональная трудовая инспекция, сотрудники которой уже выясняют обстоятельства случившегося ЧП.

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