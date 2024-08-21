В Новошахтинске Ростовской области 15 домов получили повреждения в результате падения обломков ракеты, которая была сбита системой противовоздушной обороны. Об этом на своей личной странице сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко.

По словам руководителя, из-за взрывной волны в частных домовладениях оказались повреждены окна и двери. Собственникам строений разъяснят, какие документы следует подготовить для предоставления выплат.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ праве ликвидировать наемников из США, которые в составе вооруженных сил Украины находятся на территории Курской области. Как заявила Мария Захарова, данные люди являются «законными целями».