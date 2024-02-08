В новый пакет санкций могут попасть 55 российских компаний и 60 человек

По данным западных СМИ, Евросоюз предлагает включить в тринадцатый пакет санкций еще 55 компаний из России и 60 физических лиц. Сообщается, что в список войдут те организации, которые связаны с производством и поставкой оружия, либо занимаются поставками технологий и электроники для оборонных предприятий России. Туда же войдут физические лица, чья деятельность связана с этими сферами.

По предварительным данным, в бан-лист могут попасть транспортные компании, которые обеспечивают перевозку, либо разрабатывают маршруты для доставки боеприпасов из КНДР в Россию.

Политологи всех стран уже неделю обсуждают, что может войти в новый пакет санкций. Предположения были разными, но все сходятся во мнении, что принятые к двухлетию спецоперации санкции уже никак не смогут повлиять на экономику России и ее жителей, как это не удалось и прошлым двенадцати пакетам.