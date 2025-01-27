В Омской области реку Омь загрязнили ртутью

Сильное загрязнение ртутью, превышающее предельно допустимые концентрации от трех до пяти раз, зафиксировали 20 января в реке Омь рядом с Калачинском Омской области. О данном факте сообщил ТАСС со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В сводке отмечалось, что 20 января в 300 метрах выше по течению Калачинска было подтверждено наличие в реке 0,042 мкг/л ртути.

Ртуть опасна для человека и может оказать на организм влияние, грозящее фатальным исходом. Металл применяется в сельском хозяйстве, военном деле, химической промышленности и не только. Работающим с ртутью предписано ежедневно полоскать рот раствором хлората калия или марганцовкой.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани вдоль побережья Азовского моря были обнаружены выбросы мазута, а зона мониторинга пляжей практически выросла до 265 км.