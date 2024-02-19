В Омской области загорелась недостроенная церковь

Спасатели МЧС России по Омской области тушат крупный пожар в регионе вечером понедельника, 19 февраля. Об этом сообщают в официальном канале ведомства в социальных сетях.

Так, как уточняют в пресс-службе экстренного ведомства, там загорелась недостроенная церковь в поселке Марьяновка. Огонь уже охватил 330 квадратных метров здания. Спасатели МЧС не просто тушат возгорание, но и защищают другие строения и дома от огня.

Спустя полчаса, как уточнили в ведомстве, пожар был локализован на указанной площади. На месте продолжают работать семь человек и четыре пожарные машины.

Напомним, ранее мы рассказали о запущенной в Белгородской области ракетной опасности вечером понедельника. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и соблюдать все правила безопасности. Довольно быстро тревога была отменена.