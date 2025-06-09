В ООН предупредили о риске остановки гумпомощи Газе

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил о том, что в том случае если не будет решена ситуация с доступом к запасом топлива в Газе, то это станет угрозой для дальнейшего оказания гуманитарной помощи. Об этом пишет РИА Новости в понедельник.

По словам Хака, сейчас в Газе запасы топлива находятся на критически низком уровне, что, соответственно, создает допнагрузку на гуманитарные операции и работу жизненно важных служб. Представитель ООН напомнил, что недавно на севере Газы разграбили около 260 тысяч литров топлива, а ранее ООН пыталась неоднократно получить доступ к этим запасам и вывезти их, но власти Израиля воспрепятствовали этим попыткам.

Также Хак отметил, что случае если решение не будет найдено в ближайшие дни, то придется остановить гуманитарную операцию — это связано с тем, что власти Израиля всячески препятствуют ее продолжению.

Напомним, ранее сообщалось о том, что грузовое судно под флагом Сингапура загорелось у побережья Индии.