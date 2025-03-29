В села Суджанского района Курской области, которые были освобождены от украинских войск, возвращаются аисты. Об этом стало известно от корреспондента РИА Новости, который побывал в посёлке Погребки Суджанского района.

В период с 13 августа 2024 года по 28 февраля 2025 года посёлок Погребки в Суджанском районе Курской области находился под контролем вооружённых сил Украины. В конце февраля в населённый пункт вошли подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ.

Во время оккупации поселка поступали сообщения о жестоком обращении оккупационных войск Украины с мирными российскими жителями.

«На столбе возле одного из уничтоженных артиллерийскими ударами ВСУ домов местных жителей аист устроил гнездо и сидел там», — приводится в материале агентства.

14 марта Министерство обороны РФ сообщило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Операция «Поток» стала примером удачной тактики скрытого подхода к тылу украинских войск.

Как ранее отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян, операция «Поток» войдет в историю и кино.