В отношении генерала Попова утвердили обвинительное заключение

Решением прокуратуры утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному против командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, являющегося обвиняемым в хищении свыше 1700 тонн изделий металлопроката. Об этом сообщает РИА Новости и ссылается на слова его адвоката.

Защитник военного заявил, что уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. До этого он же сообщал о планах добиться вызова на допрос бывших сослуживцев генерала Попова, который не захотел проводить представитель следствия. Также адвокат хотел перенести рассмотрение дела в Запорожский гарнизонный военный суд, по месту совершения инкриминируемого деяния.

Следствие придерживается мнения, что в 2023 году генерал стал участником кражи свыше 1700 тонн изделий металлопроката, которые предназначались для военно-гражданской администрацией Запорожской области в качестве гумпомощи. Стоимость материалов оценили в сумму более 100 млн руб., а нужны они были для возведения необходимых инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Представители обвинения считают, что за оказанную помощь офицеру полагалось немногим более млн рублей.

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