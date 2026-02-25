В овраге у смоленского озера нашли следы пропавшей с собакой девятилетней девочки

В Смоленске почти полтора дня продолжаются поиски девятилетней девочки, которая пропала во время прогулки с собакой. Как сообщает телеграм-канал SHOT, пока единственной вещественной зацепкой стала серая детская перчатка, найденная в районе озера Солдатское. Сейчас следователи и волонтеры проверяют, принадлежит ли она пропавшей.

Ранее в овраге, расположенном неподалеку от этого же водоема, были обнаружены следы ребенка и собаки. Это место вызывает особое беспокойство у поисковиков — местные жители неоднократно отмечали, что в данной локации случались трагедии на воде.

В поисковой операции задействованы сотрудники полиции, МЧС, а также добровольцы из числа местных жителей. Они прочесывают прибрежную зону и лесные массивы вблизи озера. Обстоятельства исчезновения школьницы выясняет следственный комитет.

