В Пентагоне заявили, что готовы помогать России защищать свой суверенитет

В Пентагоне допустили интересную ошибку, когда говорили о помощи Киеву. Об этом в четверг, 12 сентября, пишет РИА Новости.

Официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер рассказывал о помощи Украине и о том, как власти США будут продолжать поддерживать ее, но потом почему-то вместо Украины назвал Россию, уточнив, что Штаты будут продолжать поддерживать защиту русского суверенитета.

Исправляться Райдер не стал, а просто продолжил говорить дальше, что США будут обеспечивать Киев средствами ПВО перед наступлением зимы.

Ранее сообщалось, что в Москве у полицейского во время задержания выпал сверток, в котором потом были обнаружены наркотики. По этому факту возбуждено уголовное дело.