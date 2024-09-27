В Пентагоне заявили об отсутствии информации о новом ударе Израиля по Бейруту

В Пентагоне заявили, что не имеют детальных сведений об очередной атаке Израиля на Бейрут и не получали от него информации о планах совершить удар. Как сообщает РИА Новости, соответствующая позиция была выражена официальным представителем Пентагона Сабриной Сингх.

Она также уточнила, что глава минобороны США Ллойд Остин общался со своим израильским коллегой, когда операция была уже в самом разгаре. С ее же слов, анонсированную Израилем наступательную операцию американцы не считают верным шагом.

Ранее сообщалось о том, что генеральный штаб Израиля планирует усилить оказываемое на «Хезболлу» давление.