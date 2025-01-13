В Пентагоне заявили об отсутствии препятствий для передачи полномочий команде нового президента США

Руководители Минобороны США придерживаются мнения о том, что передача полномочий команде избранного президентом США Дональда Трампа проходит без проблем. Как сообщил ТАСС, такое мнение в ходе постоянного брифинга с журналистами выразил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

С его слов, на сегодняшний день прошло уже свыше 160 встреч с переходной командой, а еще были даны ответы на более чем 105 запросов на предоставление тех или иных сведений, поступивших от переходной команды. Он отметил, что «судя по всем признакам», процесс идет без нареканий и высказал уверенность в готовности гладко передать действующие полномочия с приходом грядущей недели.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов Райдер сообщил о том, что действующий глава Пентагона и претендент на эту должность еще не встречались, а еще заявил об отсутствии информации о возможности их личного разговора.

Ранее сообщалось о том, что с Трампа сняли обвинение в подлоге финансовых документов принадлежащей ему структуры.