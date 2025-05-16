В Перми бездомные собаки напали на маленького мальчика

В Перми бездомные псы напали на восьмилетнего мальчика, а после этого было возбуждено дело о халатности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале СУ СК РФ по региону.

До этого в местных группах в социальных сетях появились данные о том, что в Ленинском районе псы набросились на несовершеннолетнего. При этом ребенку понадобилась помощь медицинских специалистов.

На появившейся видеозаписи возле одного из многоквартирных домов в микрорайоне Разгуляй видны пятеро мальчиков, один из которых рукой привлекает внимание водителя приближающейся кареты скорой помощи. При этом рядом по клумбе бегают два пса. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области проводится проверка после нападения алабая на маленького велосипедиста.