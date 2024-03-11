В Перми закрылась парикмахерская, где издевались над пенсионеркой

Парикмахерскую «Pro Стрижка» в Перми закрыли после резонансного случая с издевательством над пенсионеркой, пишут РИА Новости . Отмечается, что помещение салона по старому адресу не работает, а новый адрес не указан.

Накануне в СМИ и соцсетях начало распространяться видео, на котором пожилая женщина с короткой стрижкой подметает пол в указанной парикмахерской. На кадрах слышно, что на нее грубо кричит работница салона, заставляя ее работать быстрее. Ролик сопровождался словами о том, что пенсионерку заставили убирать после того, как она якобы не заплатила за стрижку.

Как позже сообщили в Следственном комитете РФ, этот инцидент произошел в 2023-м году. Ведомство завело уголовное дело по статье 116 (Побои).

Салон красоты располагался на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми. В комментариях к ролику местные жители отметили, что часто видели у парикмахерской пожилую женщину. По их словам, пенсионерка всегда сидела на улице и улыбалась прохожим. Они предположили, что бабушка может быть психически нездоровой.

По данным РИА Новости, на дверях «Pro Стрижки» висит табличка о том, что салон переехал по новому адресу, однако по какому — не уточняется. В соседних коммерческих организациях рассказали, что парикмахерская перестала работать еще в январе-феврале, а освободившееся помещение сейчас сдается в аренду и пустует. Дозвониться до представителей «Pro Стрижки» невозможно, так как номер телефона не действителен. Соцсети парикмахерской также оказались заблокированными.

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