В Петербурге арестованы активы студии «Мир танков» и «Мир кораблей»

17 апреля Таганский суд Москвы наложил арест на три юридических лица компании «Леста Игры», управляющей проектами «Мир танков» и «Мир кораблей» в России. Как сообщает РБК со ссылкой на базу данных ФССП, арестованы ООО «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси». Взыскателем в деле выступает Генеральная прокуратура, другие детали не разглашаются.

После публикации информации в Telegram-канале компании появилось заявление: руководство «в курсе ситуации», сотрудничает с правоохранительными органами и ведет работу в штатном режиме. В «Лесте» подчеркнули, что компания действует строго в рамках законодательства России и Беларуси.

«Леста Игры» — студия из Петербурга, ранее входившая в состав Wargaming. После разделения с кипрским холдингом студия взяла под контроль российские версии крупных проектов, включая Tanks Blitz.

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