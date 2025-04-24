В Петербурге арестованы активы студии «Мир танков» и «Мир кораблей»
Суд в Санкт-Петербурге арестовал ключевые активы разработчика «Мира танков»
Фото: [Медиасток.рф]
Таганский районный суд Москвы арестовал три ключевых юридических лица видеоигровой студии «Леста Игры» по делу Генпрокуратуры, сообщает РБК.
17 апреля Таганский суд Москвы наложил арест на три юридических лица компании «Леста Игры», управляющей проектами «Мир танков» и «Мир кораблей» в России. Как сообщает РБК со ссылкой на базу данных ФССП, арестованы ООО «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси». Взыскателем в деле выступает Генеральная прокуратура, другие детали не разглашаются.
После публикации информации в Telegram-канале компании появилось заявление: руководство «в курсе ситуации», сотрудничает с правоохранительными органами и ведет работу в штатном режиме. В «Лесте» подчеркнули, что компания действует строго в рамках законодательства России и Беларуси.
«Леста Игры» — студия из Петербурга, ранее входившая в состав Wargaming. После разделения с кипрским холдингом студия взяла под контроль российские версии крупных проектов, включая Tanks Blitz.
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