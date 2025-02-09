В Петербурге арестованы трое человек за обман контрактников СВО

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга было принято решение о заключении под стражу трех местных жителей, которых подозревают в присвоении денег, выделенных гражданам по контрактам с Министерством обороны Российской Федерации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Речь идёт о единовременном денежном пособии в размере 400 000 рублей, а также о других выплатах, которые полагаются при заключении контракта о военной службе.

Сообщается, что размер ущерба оценивается не менее чем в 1 100 000 рублей. Подозреваемые будут находиться под стражей до 25 марта 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заступился за мать бойца СВО, живущую с крысами и плесенью. А перед этим уголовное дело возбудили после повреждения имущества матери участника СВО в Королеве.