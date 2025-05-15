В Петербурге главу районного отдела МВД заподозрили в получении крупных взяток

Руководитель отдела полиции в Васильевском районе Санкт-Петербурга был задержан по делу о взятках, которые он получал от бизнесменов с помощью посредника. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба городского ГСУ СК.

Следствие придерживается мнения о том, что с июня 2022 года по октябрь 2024 года глава 37-го отдела полиции незаконно получил от коммерсантов не меньше 1,2 миллиона рублей. Чтобы замести следы, деньги отправлялись на находящуюся под контролем сотрудника МВД карту, а наличку фигуранту отдавал посредник. Последний действовал в интересах двух бизнесменов, которые на территории района незаконно занимались розничной продажей продуктов и алкогольных напитков.

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела за взятку в особо крупном размере, дачу взятки в особо крупном размере, а также посредничество во взяточничестве. По местам проживания фигурантов, а также в отделе полиции, прошли обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Посредник полицейского скрылся за пределами России.

Ранее стало известно о том, что экс-сотрудник МО РФ получил за взятки шесть лет лишения свободы.