В Петербурге наблюдаются сбои в работе мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на проблемы в работе мобильного интернета, передает «Фонтанка».

Отмечается, что трудности с доступом к Сети наблюдаются в нескольких районах Северной столицы — в Выборгском, Приморском, Московском, Красносельском и Пушкинском районах.

Данные сервиса Downdetector действительно подтверждают, что в городе наблюдаются перебои с работой мобильного интернета, причем у всех операторов. С чем связаны перебои, неизвестно.

Стоит отметить, что зачастую перебои с работой мобильного интернета и связи в российских регионах фиксируются в случае возможной атаки БПЛА или работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Так, в начале июня мобильный интернет перестал работать в разных районах Ростова-на-Дону. Также из-за угрозы атаки вражеских беспилотников перебои фиксировались в Ярославской области.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал отключать гражданам РФ интернет по ночам для того, чтобы повысить рождаемость.