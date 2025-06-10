В Петербурге наблюдаются сбои в работе мобильного интернета
Жители Санкт-Петербурга пожаловались на сбои в работе мобильного интернета
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Жители Санкт-Петербурга пожаловались на проблемы в работе мобильного интернета, передает «Фонтанка».
Отмечается, что трудности с доступом к Сети наблюдаются в нескольких районах Северной столицы — в Выборгском, Приморском, Московском, Красносельском и Пушкинском районах.
Данные сервиса Downdetector действительно подтверждают, что в городе наблюдаются перебои с работой мобильного интернета, причем у всех операторов. С чем связаны перебои, неизвестно.
Стоит отметить, что зачастую перебои с работой мобильного интернета и связи в российских регионах фиксируются в случае возможной атаки БПЛА или работы систем противовоздушной обороны (ПВО).
Так, в начале июня мобильный интернет перестал работать в разных районах Ростова-на-Дону. Также из-за угрозы атаки вражеских беспилотников перебои фиксировались в Ярославской области.
Ранее депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал отключать гражданам РФ интернет по ночам для того, чтобы повысить рождаемость.