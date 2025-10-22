В Петербурге начали снос 760 гаражей

В Петербурге начался масштабный снос гаражного кооператива «Гараж-1» на улице Фучика. Освободившуюся территорию площадью четыре гектара застройщик планирует использовать для возведения социально значимых объектов. Об этом сообщает РБК.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга стартовали работы по освобождению территории, которую много лет занимал гаражный кооператив. Подрядчик уже приступил к вскрытию 760 металлических боксов. Все оставленное внутри имущество описывают и перемещают на специальные склады для временного хранения.

После полной зачистки площадки начнется основной этап — демонтаж самих конструкций. На их месте планируют построить два новых социальных объекта — детский сад на 110 мест и современную школу, рассчитанную на 550 учащихся.

Решение о сносе стало окончательным после длительных судебных разбирательств. Аренда земли у кооператива официально прекратилась еще несколько лет назад, и дальнейшее использование территории городские власти признали незаконным. Таким образом, масштабное преобразование этого района входит в активную фазу, меняя городской ландшафт в пользу новых социальных инфраструктур.

