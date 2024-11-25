За пьяный дебош в московском баре арестован гендиректор компании

За дебош в баре в Москве и неповиновение полицейским пять суток административного ареста назначили гендиректору московской компании ООО «ИСМ» Кириллу Казанцеву в Тверском суде.

Подробности приводит ТАСС, журналисты которого ознакомились с материалами административного дела. Стало известно, что Кирилла Казанцева признали виновным по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ и назначили административный арест на пять суток.

Все произошло 23 ноября: Казанцев, как гласит версия следствия, был в баре «Траппист» и, будучи сильно пьяным, громко матерился, вел себя агрессивно и вызывающе. На место вызвали полицейских, которых тот слушать не стал, а даже стал сопротивляться при задержании. Вину свою гендиректор признал и раскаялся в том, что произошло.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела на очередного известного блогера-иноагента.