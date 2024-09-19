В Петербурге произошла массовая авария с автобусом и шестью машинами

На дамбе, которая ведет в Кронштадт в Петербурге, вечером четверга, 19 сентября, произошло массовое ДТП с участием автобуса и шести машин. Подробности рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным полицейских, сам дорожный инцидент случился около 18 часов на 137 километре внутреннего кольца КАД: водитель автобуса «Кинг Лонг» не смог затормозить перед стоящими машинами и врезался в них – собрал «паровозик» из шести автомобилей.

Как пояснил водитель автобуса прибывшим на место полицейским, его ослепило солнце, и он не заметил затор из машин. В результате инцидента тяжелые травмы получил 39-летний водитель «Шкоды» – его доставили в больницу, а также два пассажира другой иномарки – «Ауди».

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