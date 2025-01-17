В Петербурге суд поместил в СИЗО мужчин за отнятый телефон у ветерана СВО

В Санкт-Петербурге по решению суда в следственный изолятор на два месяца отправили двух мужчин, которые отобрали телефон у ветерана специальной военной операции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на объединненую пресс-службу судов города.

Ходатайство гособвинения рассматривалось в Красногвардейском районном суде Петербурга, а в совершении грабежа обвинялись Сергей Селиверстов и Дмитрий Бережной. Следствие считает, что 13 января злоумышленники на Заневском проспекте применили к потерпевшему неопасное для жизни насилие и отняли мобильный телефон. По решению суда фигуранты уголовного дела будут находиться под стражей до 19 января.

Ранее сообщалось о том, что героем социальных сетей стал участник специальной военной операции, который возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.