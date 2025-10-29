В Петербурге ужесточили правила выгула собак: за что теперь оштрафуют

В Санкт-Петербурге официально утвердили новый закон о содержании собак, который начнет действовать с 8 ноября. Документ вводит строгие правила выгула и серьезные штрафы за их нарушение. Об этом сообщает ТАСС.

С 8 ноября жизнь владельцев собак в Северной столице изменится. Заксобрание города приняло закон, который четко регламентирует обязанности хозяев питомцев. Главные нововведения касаются правил выгула.

Теперь собаку запрещено приводить на детские площадки, пляжи, массовые городские мероприятия и в общественные здания. Обязательным стало пресекать лай и агрессию питомца в сторону прохожих и других животных. Владелец обязан немедленно убирать за своим псом на улице.

За несоблюдение этих правил предусмотрены ощутимые штрафы. Прогулка с собакой без поводка обойдется хозяину в 2–4 тыс. руб. Для потенциально опасных пород и крупных псов выше 40 см в холке штраф еще выше — от 3 до 5 тыс. руб. Нахождение с питомцем в запрещенном месте будет стоить 1–3 тыс. руб.

Примечательно, что этот закон стал первым в истории городского парламента, прошедшим полноценные общественные обсуждения. Жители направили почти 900 предложений, часть из которых депутаты учли в финальной версии документа. Штрафные санкции начнут применяться после шестимесячного переходного периода, чтобы дать петербуржцам время привыкнуть к новым требованиям.

