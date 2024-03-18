В Петербурге в ресторане нашли труп с огнестрельным ранением

В Московском районе Санкт-Петербурга вечером понедельника, 18 марта, произошла стрельба. Об этом сообщают местные СМИ, уточняя, что территорию сразу же оцепили, и туда прибыли спасатели.

По данным Следственного комитета России, все произошло в ресторане: внутри заведения перед прибывшими следователями и криминалистами предстало тело мужчины. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По некоторой информации, все произошло в ресторане «Чабрец». Сейчас стрелок задержан, с ним работают правоохранительные органы. Сейчас проводятся и следственные мероприятия, и допросы свидетелей и очевидцев. Подробности уточняются.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что неизвестные выбросили собаку на остановке в Дмитрове. Подробности в материале.