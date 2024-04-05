В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве на 25 миллионов рублей

В Петербурге полицейские задержали 38-летнего мужчину из Псковской области, которого подозревают в мошенничестве. Об этом на своей официальной странице сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

Следователи пришли к выводу, что коммерсант обладал информацией о том, что две фирмы заключили многомиллионное соглашение на поставку тактических перчаток. Взяв на себя роль субподрядчика, мужчина обманул руководителей одной из организаций и получил аванс, размер которого составил 25 миллионов рублей. Принятые обязательства о поставке перчаток мужчина проигнорировал, а внушительную сумму вывел через находящиеся под его контролем организации.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Известно, что ранее его судили за контрабанду алкоголя. Полиция ищет соучастников злоумышленника, а также проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

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