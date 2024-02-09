В Питере начали расследование уголовного дела из-за гибели президента федерации карате

В Санкт-Петербурге начали расследование уголовного дела из-за гибели президента федерации карате Виталия Конева. Об этом сообщает СУ СК России по Ленинградской области .

7 февраля тело спортсмена обнаружили на полигоне «Невский». Труп Конева лежал возле мишеней для стрельбы. Стоит отметить, что мужчина также являлся тренером по стрельбе. Сообщается, что на теле обнаружено пулевое ранение в голову.

Следственный отдел по городу Мурино возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На место происшествия прибыли сотрудники следственного комитета. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда экспертиз.

8 февраля на обочине дороги в Тульской области нашли автомобиль, в котором находилось тело депутата местной облдумы. Однако, по предварительным данным, причина смерти мужчины носит ненасильственный характер. Находился ли депутат за рулем в момент смерти, не уточняется.