В Пятигорске горит склад

В Пятигорске в пятницу загорелся склад вторичной переработки. Об этом пишет глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем официальном телеграм-канале.

Стало известно, что площадь возгорания на складе вторичной переработки в Пятигорске, по словам Ворошилова, составила тысячу квадратных метров. Этот склад расположен в промышленной зоне, и на месте ЧП уже работают спасатели МЧС, бригады пожарных тушат возгорание.

На данный момент не сообщается, имеются ли в результате происшествия пострадавшие, информация уточняется.

Ранее в пятницу стало известно о том, что в Орловской области упал вертолет Ми-8, который выполнял плановый полет. Весь экипаж погиб, на место ЧП выехала комиссия ВКС России для проведения расследования.