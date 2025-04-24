В Плоеште суд приостановил аннулирование выборов президента Румынии

Апелляционный суд в Плоеште вынес постановление приостановить решение Конституционного суда Румынии об аннулировании выборов президента 2024 года, но, пишет РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ, эксперты считают это юридической ошибкой.

Напомним, что решение об аннулировании итогов президентских выборов в Румынии было вынесено 6 декабря прошлого года. Теперь же апелляционный суд города Плоешт это решение и исполнение отменил, оно может быть обжаловано в течение пяти дней.

При этом юристы отмечают, что решение суда в Плоеште является «юридической ошибкой», потому что приостановить то решение, которое давно вступило в силу, нельзя, тем более решение КС не является административном актом и не может быть обжаловано в административном порядке.

Ранее стало известно, что Франция стала готовиться к созданию карт местности на границе Румынии с Молдавией и Украиной якобы из-за возможной эскалации конфликта.