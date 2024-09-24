В подконтрольном Киеву Херсоне поразили группу операторов БПЛА

Группа украинских операторов БПЛА поражена в Херсоне, который сейчас контролируется Киевом. Об этом вечером во вторник, 24 сентября, пишет РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, удар пришелся в Днепропетровский район Херсона – именно в то место, где наблюдалось большое скопление дроноводов. Взрыв от попадания слышали даже на северной окраине Херсона. На данный момент неизвестно, сколько человек реально погибли.

Напомним, ранее сообщалось о массированном ударе ВСУ по Белгороду: ранены четыре мирных жителя, а также в городе начался сильный пожар из-за попаданий снарядов.