В Подмосковье из очистных сооружений спасли обессилевшую лису

Лисица застряла в очистных сооружениях на берегу озера Сенеж в Солнечногорском округе в Московской области. Об этом в понедельник сообщают в официальном канале ГКУ «Мособлпожспас» в телеграм.

Так, стало известно, что первыми об инциденте с лисой сообщили жители деревни Осипово, так как они услышали жалобный скулеж. Люди сразу поняли, что животное попало в беду, и вызвали помощь.

На место происшествия сразу прибыли спасатели, которые увидели испуганную лису, не сумевшую выбраться из очистных сооружений после многократных попыток. В итоге уставшее животное достали при помощи специальных приспособлений, и первое время лиса была в стрессе. Но вскоре ее вымыли и согрели, после чего передали ветеринарам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Раменском открыли обновленную поликлинику.