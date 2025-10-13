В Подмосковье особая программа меняет судьбы бывших заключенных

Запущенная в 2023 году в Подмосковье программа пробации для бывших заключенных на практике доказывает, что системный подход может ломать устоявшиеся стереотипы о жизни после колонии. Об этом подробно рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская, передает REGIONS.

Омбудсмен подчеркивает, что ресоциализация — это не разовая акция, а долгий процесс, требующий слаженной работы правоохранительных органов, пробационных и социальных служб, психологов, учебных заведений и НКО.

Ярким примером эффективности такого подхода стала история Кристины, одной из первых участниц программы. Девушке не просто помогли выйти по УДО из колонии для несовершеннолетних — ей обеспечили комплексную поддержку, решив ключевые проблемы: трудоустройство и жилье.

«Для меня очень важно знать, что у нее все в порядке и что мы действительно смогли ей помочь. Кристина стала одной из первых, кому мы оказали помощь в рамках закона о пробации. Я, конечно, переживаю за нее — она молодая девушка, у которой вся жизнь впереди. Искренне надеюсь, что у Кристины все сложится хорошо».

Программа дает реальный шанс таким, как Кристина, не просто выйти на свободу, а интегрироваться в общество, начав жизнь с чистого листа, что в конечном итоге повышает общую безопасность в регионе.

