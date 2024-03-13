В Подмосковье продлили прием заявок на участие в чемпионате «Битва роботов»

Прием заявок на участие в чемпионате «Битва роботов» продлен до 18 марта, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве напомнили, что в текущем году правила соревнований изменятся. Теперь участвовать в них смогут дети от десяти до семнадцати лет. Детская категория рассчитана до шестидесяти четырех команд, а взрослая — до тридцати двух.

Участники состязаний продемонстрируют свои навыки в области робототехники, программирования, инженерии и стратегического мышления.

При отборе заявок будут оцениваться не только опыт команды, но и креативность, а также оригинальность. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в школах региона проходит «Неделя добрых дел».

*Возрастное ограничение 10+