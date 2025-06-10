В Подмосковье сел самолет со второй группой освобожденных российских военнопленных

Самолет с освобожденными российскими военными вечером во вторник приземлился в подмосковном Чкаловском. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно, что в Подмосковье приземлилась вторая группа освобожденных с подконтрольной Киеву территории российских военных до 25 лет. Другие подробности уточняются.

Всем вернувшимся из плена российским солдатам окажут помощь медики и психологи, их ждет реабилитация в медучреждениях Минобороны России.

Напомним, что новый обмен военнопленными с Украиной стал возможен по результатам договоренностей, которые были достигнуты 2 июня в Стамбуле. Российская сторона передала в ответ группу военнопленных ВСУ.