В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в чемпионате «Битва роботов»

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в «Битве роботов». В этом году в соревнованиях теперь могут принять участие еще и дети от 10 до 17 лет. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Ожидается, что во взрослой категории будет отобрано до 32 команд, в детской — до 64. В чемпионате организованы две категорий: «Битва роботов» и «Битва мини-роботов», оба направления предлагают участникам продемонстрировать свои навыки в области робототехники, инженерии, программирования и стратегического мышления.

При выборе участников организаторы будут оценивать оригинальность оснащения робота, креативность легенды и опыт команды. Результаты отбора появятся на сайте чемпионата, а участников дополнительно проинформируют по электронной почте.

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