В Подмосковье выявили украинскую нарколабораторию

Мужчина, который действовал по указу наставников из Украины, был задержан в Подмосковье за производство мефедрона. Об этом пишет ТАСС и ссылается на пресс-службу УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Уточняется, что лаборатория была подпольной, а с поличным был задержан житель Москвы 1987 года рождения. Фигурант получил деньги от украинских «работодателей» и взял в аренду дачный дом, расположенный в городском округе Егорьевск. Там он создал производство, где изготавливал наркотики. Прекурсоры «химику» оставляли в лесу неустановленные лица, а координаты присылали кураторы из Украины. В ходе обыска силовики изъяли свыше 2 тыс. литров прекурсоров, а также свыше 50 кг готового к продаже мефедрона. Также из лаборатории забрали реактивы, а еще специальное оборудование. Установлено, что запрещенные вещества сбывали посредством закладок. По версии следствия, мужчина получал зарплату, но основная прибыль доставалась находящимся за пределами России преступникам.

Задержанный признался в содеянном и раскаялся, а также сообщил, что работу предложил знакомый с Украины, который передал его контакт организаторам преступной схемы. Возбуждены уголовные дела, по которым мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

По данным телеграм-канала Mash, наркотики изготавливал 36-летний уроженец Белгорода, а владели лабораторией киевляне. Заработанные от продажи смертельное зелья средства он переводил наставникам через крипту. Большая часть прибыли направлялась на поддержку ВСУ, а именно закупку дронов. Об этом россиянин знал.

Ранее сообщалось о том, в Московской области полицейские остановили автомобиль с наркотиками внутри.