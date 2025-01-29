В подмосковной Коломне собака в лифте укусила девушку
REGIONS: в Коломне девушке выписали уколы от бешенства после укуса чихуахуа
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В Коломне Московской области собака породы чихуахуа набросилась в лифте на 16-летнюю девушку и прокусила ногу несовершеннолетней. Подробности сообщил REGIONS.
Известно, что собака принадлежит соседке потерпевшей, которой после инцидента пришлось ехать в больницу. Медики обработали ей рану и обязали делать уколы от бешенства.
Хозяйка собаки не согласилась с позицией, высказанной девушкой. С ее слов, собаке делали прививку, а из-за размера питомца тот не в состоянии причинить человеку заметный ущерб. Женщина также заявила, что она неоднократно вступала в конфликт с соседями, которые по этой причине и подняли шумиху.
Ранее сообщалось о том, можно ли давать собакам сладкое и что грозит животному, если в его рационе появится подобный продукт.