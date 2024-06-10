В Польше прогремел взрыв на заводе, где делали снаряды для Украины

В Польше на заводе «Меско», где делали снаряды и оружие для вооруженных сил Украины, произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте организации.

Приводится информация о том, что данный завод сотрудничал с оборонными предприятиями Украины, а также обладал контрактами на выпуск 125-мм боеприпасов.

В понедельник, 10 июня, на предприятии случился несчастный случай. В результате происшествия один человек получил травмы не совместимые с жизнью, а другой был госпитализирован в лечебное учреждение. Тушение пожара продолжается. До этого появлялась информация о том, что чрезвычайное происшествие случилось в центре ракетного топлива. Погиб 59-летний мужчина.

Ранее мы писали о том, что в Шебекино Белгородской области на мине подорвались три бойца самообороны и журналист. Самые тяжелые травмы получил сотрудник СМИ, который попал в больницу в тяжелом состоянии.