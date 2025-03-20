В Польше сообщили о работе над многовариантной операцией на Украине

В Европе разрабатывается множество вариантов проведения на Украине международной операции. О данном факте агентству PAP сообщил начальник Генштаба Войска польского генерал Веслав Кукула.

По словам офицера, дальнейший сценарий развития событий находится в прямой зависимости от хода мирных переговоров. Он подчеркнул, что на данный момент разработка операции находится на очень ранней стадии планирования, а достигнутые договоренности не разглашаются.

Рассказал Кукула и о грядущей встречи в Лондоне военачальников из нескольких государства, где они будут работать над операцией по обеспечению мира на Украине. Он уточнил, что подобные совещания начали проводиться среди военных после заявления политических лидеров стран, готовых принять участие в миссии.

«Мы определили руководящие принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий, теперь мы передаем это органам планирования — то есть командованиям, которые рассматривают планирование операций и возможное взаимодействие», — сказал генерал.

Он утверждает, что разрабатывается несколько вариантов операции, а еще решается вопрос о том, какие силы будут необходимы для «обеспечения такого рода гарантий безопасности».

Рассказал генерал и о роли Польши в этом процессе.

«Мы не будем привлекать наших солдат к операциям на Украине, но осознаем, что провести эту операцию без участия Польши невозможно хотя бы из-за нашего особого геополитического положения», — сообщил глава Генштаба.

По его же утверждению, Польша может готова предложить множество услуг различного характера. В первую очередь Кукула упомянул возможности, связанные с базирование военных, необходимых для обеспечения «гарантий безопасности Украины». Кроме того, упомянул он и вариант оказания материально-технической поддержкой этих войск с предоставлением учебной инфраструктуры, где будут получать навыки украинские ВСУ или займутся поддержанием готовности сил, которые станут гарантировать «эту стабильность и мир».

Ранее министр обороны Польши анонсировал возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной и Белоруссией.