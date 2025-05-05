В поселке в Вологодской области рядом с бюстом Ленина появился бюст Сталина

По инициативе коммунистов в поселке Кадуй Вологодской области появился бюст Иосифа Сталина рядом с бюстом Ленина, сообщается на сайте КПРФ.

Коммунисты уточнили, что такое мероприятие провели в преддверии 80-летия Победы и теперь бюст Иосифа Сталина установлен перед музеем в поселке Кадуй.

Депутат ГД РФ от партии КПРФ Олег Лебедев приехал из Москвы на церемонию открытия бюста и сообщил, что памятники Сталину открываются в России не каждый день и хорошо, что в Вологодской области их уже два.

Напомним: ранее сообщалось о том, что в связи с подготовкой к майским праздникам, посещение Мавзолея Ленина, расположенного на Красной площади, будет временно приостановлено — срок составляет до 19 мая включительно.