В поселке в Вологодской области рядом с бюстом Ленина появился бюст Сталина
В поселке Вологодской области установлен бюст Сталина рядом с бюстом Ленина
Фото: [pxhere.com]
По инициативе коммунистов в поселке Кадуй Вологодской области появился бюст Иосифа Сталина рядом с бюстом Ленина, сообщается на сайте КПРФ.
Коммунисты уточнили, что такое мероприятие провели в преддверии 80-летия Победы и теперь бюст Иосифа Сталина установлен перед музеем в поселке Кадуй.
Депутат ГД РФ от партии КПРФ Олег Лебедев приехал из Москвы на церемонию открытия бюста и сообщил, что памятники Сталину открываются в России не каждый день и хорошо, что в Вологодской области их уже два.
Напомним: ранее сообщалось о том, что в связи с подготовкой к майским праздникам, посещение Мавзолея Ленина, расположенного на Красной площади, будет временно приостановлено — срок составляет до 19 мая включительно.