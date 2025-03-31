В правительстве Мордовии сменился глава

Обязанности председателя правительства Республики Мордовия будет исполнять вице-премьер Галина Лотванова. Как сообщила пресс-служба главы республики, на пост она заступит с 1 апреля.

Галине Лотвановой 68 лет. Училась в Мордовском университете, является кандидатом педагогических наук. Трудовой путь начинала в одной из школ Саранска, была пионервожатой в «Орленке», а затем занималась комсомольской и партийной работой, была директором школы. В политику пришла в 1996-м году, возглавив управление образования горадминистрации Саранска. Первым вице-премьером Мордовии работала с апреля 2023 года.

В понедельник, 31 марта, руководитель Мордовии Артем Здунов удовлетворил заявление председателя правительства республики Дмитрия Позднякова, который просил об отставке.

Ранее стало известно о том, что с должности был уволен начальник отдела аренды Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Ильшат Аминов.