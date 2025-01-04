Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов считает, что Тирасполю необходимо установить прямые связи с российской компанией «Газпром», исключив посредников. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети Facebook (деятельность в России запрещена).

По его мнению, «Молдовагаз» — это партнёр, которому нельзя доверять. Существует вероятность, что предприятие может перейти под контроль «националистической диктатуры».

«Приднестровье должно иметь прямые отношения с Россией без всяких посредников. В том числе — по газу. Газовый кризис показал: работа с Россией через „Молдовагаз“ по обеспечению газом ПМР исчерпала себя. Наша формула: прямые поставки из России — неважно, по какой трубе», — написал Сафонов.

Депутат выразил возмущение поведением молдавской компании в контексте задолженности Кишинёва перед «Газпромом». Сумма долга составляет 709 млн долларов, что эквивалентно 78,3 млрд рублей. По мнению Сафонова, любой посредник из Кишинёва — это лишнее звено в процессе.

Ранее сообщалось, что молдавские власти попытаются национализировать принадлежащий российскому «Газпрому» «Молдовагаз». Однако известно, что Молдавия нашла временную альтернативу газу из РФ.