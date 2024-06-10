В Приморье лошадь два дня простояла в погребе заброшенного дома

В Приморье спасли лошадь, которая в течение двух дней стояла в яме погреба одного из заброшенных домов. Об этом на своей официальной странице сообщает ГУ МЧС по региону.

История началась с того, у жительницы Дальногорска пропала лошадь Багира. Через два дня собака случайного человека обнаружила парнокопытное в метровой яме погреба одного из заброшенных домов. Без помощи профессионалов лошадь достать было невозможно, и женщина обратилась за помощью к сотрудникам МЧС. С помощью гидравлического инструмента и бензорезов на протяжении нескольких часов спасатели увеличивали размер погреба, из которого Багиру смогли вытащить с использованием подъемника.

Отмечается, что животное вело себя буйно, из-за чего даже пришлось делать деревянный щит, на который поместили животное. Операция по спасению, длившаяся на протяжении четырех часов, закончилась встречей лошади со своими хозяевами.

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