В Волгограде сломавшиеся металлические перила отремонтировали с помощью скотча

Подрядчик, который отремонтировал один из местных мостов при помощи скотча, выполнит свою работу качественно. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на пресс-службу мэрии города.

До этого в местных социальных сетях была опубликована фотография мостового перехода в районе Тулака, перила которого отремонтировали с применением скотча. Как отмечал в сопроводительной подписи автор фотографии, на пешеходной дорожке был новый асфальт. Информационному агентству в мэрии Волгограда пояснили, что подрядчика уже обязали сделать качественный ремонт не только ограждения, но и других конструкций данного путепровода. Необходимые манипуляции должны завершиться до конца июня.

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