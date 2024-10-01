В Приморье мигрант заблокировал двери в такси и начал приставать к девушке

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы после опубликованной в соцсетях информации, согласно которой в Приморье мигрант-таксист не давал пассажирке выйти из автомобиля. Об этом сообщает СК по региону.

В местных пабликах появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как пассажирка просит таксиста выпустить ее из автомобиля, но мигрант держит клиентку за подол платья и настойчиво просит у нее номер телефона. Как утверждалось в распространяемом сообщении, девушка ехала на такси из Владивостока в Артем, а мигрант на протяжении всего пути вел непристойные разговоры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту в части 2 статьи 127 УК РФ. Личность пассажирки установлена, а мигранта ищут.

Ранее сообщалось о том, что глава СК Александр Бастрыкин ждет доклад о проверке в Подмосковье хостела с мигрантами.