В Пулково задержали туристку за шоколад с наркотиками

В Пулково задержали прилетевшую из Турции туристку, которая везла с собой надкушенный шоколад с наркотиками. Как сообщил телеграм-канал Baza, женщине грозит до семи лет заключения.

Уточняется, что 38-летнюю Ольгу стражи порядка задержали еще 25 июля. Туристка, прилетевшая из Стамбула в Петербург, была остановлена при прохождении «зеленого коридора». В ходе планового досмотра в ее вещах обнаружили плитку надкушенного шоколада, на упаковке от которого были нанесены надписи «CBD 500 MG», «CANNABISINFUSED».

Продукт был изъят и отправлен на экспертизу, которая пришла к выводу, что в нем присутствует наркотик тетрагидроканнабинол — дельта-8-тетрагидроканнабинол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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