В работе YouTube на территории России заметили перебои

Вечером в четверг стало известно о том, что видеоплатформа YouTube теперь доступна у всех мобильных операторов. REGIONS поинтересовались у граждан России, насколько хорошо работает сервис.

Жители Одинцова сообщили, что на планшете доступ к YouTube осуществляется без проблем, однако на компьютере возникают определенные задержки. Одна из жительниц Ленинского городского округа отметила, что видеохостинг функционирует стабильно.

В Люберцах пользователи смогли зайти на YouTube через мобильные телефоны, тогда как на компьютерах это сделать не удалось.

В Раменском группа сотрудников научного центра с утра пыталась посмотреть интересный видеоматериал, но обнаружила только черный экран с символом загрузки, который не исчезал в течение нескольких часов.

В Пушкино доступ к платформе возможен только через мобильные устройства, однако загрузка происходит медленно. Жители Королева в четверг также решили проверить работоспособность YouTube.

Они заметили, что короткие видео загружались без перебоев, но сегодня опять наблюдаются проблемы, и в лучшем случае видно только аватарку.

Ранее в Кремле объяснили проблемы с YouTube несоблюдением законов РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова YouTube не обновляет необходимое оборудование и не выполняет все требования законодательства.