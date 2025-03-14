Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский превратился в злокачественную опухоль для украинских военных. Такое мнение в своем телеграм-канале выразила депутат Рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, изначально Сырский являлся условно доброкачественной опухолью, которая в настоящее время ежедневно разъедает войска Украины. Она также заявила, что опухоль спровоцировала появление большого количества метастаз, из-за чего было уничтожено, в том числе и физически, большое количество перспективных людей.

Ранее появились данных о тысячах украинских военных, оказавшихся на грани жизни и смерти в Курской области, из-за попадания под огневой контроль Вооруженных сил России. Глава США Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина сохранить жизнь противнику. Российский лидер лояльно воспринял данное предложение, но обозначил обязательные требования для развития подобного сценария.