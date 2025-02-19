В Раде перечислили факторы для поражения Украины в конфликте

Депутат Рады Марьяна Безуглая считает, что Украине будет нанесено поражение в противостоянии, если Владимир Зеленский не снимет с должностей ключевых лиц в минобороны. Такое мнение она выразила в своем телеграм-канале.

По мнению Безуглой, главе киевского режима необходимо перезагрузить армию и «выгнать» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Она уточнила, что эти меры необходимы, ведь «речь идет о кислороде для борьбы».

Ранее она же заявляла о критической нехватке на Украине систем противовоздушной обороны. Кроме того, Безуглая обвинила киевские власти в том, что они специально занижают данные о сбитых ракетах, дабы скрыть недостаток в технических средствах для их поражения.