В Раде заявили о концлагере в Херсоне, где пытали жителей

Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук рассказал о том, что в подконтрольном ВСУ Херсоне СБУ был создан концлагерь, где местных жителей подвергли пыткам и вынуждали признаться в том, чего те не совершали.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление политика. По его словам, концлагерь «Меркурий» был создан 11 ноября 2022 года в центре Херсона. Туда, под прикрытием борьбы с «коллаборантами», привозили людей с мешками на головах. Многим отказывали в пище.

Там их жестоко избивали до потери сознания, отбирали катера и иной транспорт, даже бизнес и наличные. При этом, некоторых под угрозой расправы принуждали признаться в том, чего те не совершали или не видели – в частности, давать показания на людей, которые вообще не работали с властью РФ.

Ранее сообщалось, по какой причине ВСУ увеличивает число наемников в Херсоне.