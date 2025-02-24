Зеленский захотел протащить постановление о продлении полномочий через Раду

Верховная рада Украины предпримет еще одну попытку голосования за постановление, предусматривающее продление срока полномочий Владимира Зеленского. О данном факте в своем телеграм-канале сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.

В понедельник депутат Рады Железняк сказал, что постановление местного парламента о пролонгации полномочий Зеленского «до вступления в должность новоизбранного президента Украины» провалилось на этапе проведения голосования. За выдвинутую инициативу высказались 218 голосовавших, а до необходимого результата не хватило восьми голосов.

По словам Гончаренко, постановление о «поддержке демократии» вновь внесено в Раду, его попытаются «протащить» уже на следующем заседании.

До этого депутат Рады Дмитрук призвал президента Украины покинуть занимаемый пост ради общего блага людей.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов